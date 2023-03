The Last of Us Parte 1, cattive notizie per il porting PC: grafica shock a settaggi bassi

Dopo il rinnovato successo di The Last of Us trainato dalla serie TV HBO e dal lancio del remake per PlayStation 5, l'epopea di Ellie e Joel approda su PC in condizioni ben lontane da quelle viste su console.

Disponibile da pochi giorni, il porting PC di The Last of Us: Parte I presenta tantissimi problemi di natura tecnica. Tra questi spicca una scarsa ottimizzazione dell'esperienza confezionata dagli autori di Naughty Dog. Avviando il titolo su Steam Deck, ad esempio, ci si ritrova di fronte a risultati davvero poco comprensibili, come testimoniato dal ritratto di Joel che potete osservare in calce a questa news. I problemi ad ogni modo non sono limitati all'hardware ibrido di Valve, ma coinvolgono anche PC di fascia alta.

A dimostrarlo, bastano pochi esempi. Sempre in calce a questa news, potete trovare alcuni screenshot relativi al nuovo porting di The Last of Us: Parte I. Dalle immagini, appare immediatamente evidente il sussistere di gravi problemi tecnici relativi alla resa di capelli e barba dei modelli di Ellie, Joel, Sarah e altri personaggi. Non mancano poi glitch improbabili, in grado di infrangere completamente la solennità di alcune delle sequenze più toccanti di The Last of Us. Da segnalare anche i report di corruzioni cromatiche, apparentemente piuttosto frequenti nelle sessioni di gioco su PC di The Last of Us: Parte I.



Al momento, Naughty Dog ha già pubblicato un primo hotfix, che tuttavia non ha modificato la situazione in maniera radicale.