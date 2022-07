The Last of Us Parte 1: chi è Bill e qual è il suo ruolo?

Oltre che dal continuo incedere delle stagioni, la narrativa del primo The Last of Us (e quindi del suo remake in arrivo su PlayStation 5 il prossimo 2 settembre 2022) risulta scandita dagli incontri che Joel ed Ellie fanno durante il loro viaggio. Fra i più significativi troviamo quello con Bill: chi è e qual è la storia di questo comprimario?

Malgrado il suo carattere burbero oltre che fortemente paranoico e solitario, il personaggio di Bill si contraddistingue come uno dei pochi alleati su cui Joel può contare durante l’avventura, aiutandolo a trovare ed aggiustare un auto utilizzata dai due protagonisti per allontanarsi dal Massachussetts. Le informazioni sul suo passato e che lo riguardano da vicino non sono poi così numerose, ma sappiamo che Bill è riuscito a sopravvivere alla pandemia da Cordyceps (il fungo parassita che infesta il mondo di The Last of Us) poiché esperto nel creare oggetti con scarti e pezzi di ricambio. L'uomo ha inoltre collaborato in più occasioni con Joel e Tess (a tal proposito, chi è Tess in The Last of Us Parte 1?) scambiando con loro provviste e medicine.



Per un certo periodo della sua vita, prima che avvenisse il contatto con i protagonisti dell’opera di Naughty Dog, Bill ha anche combattuto al fianco del suo compagno Frank, almeno fino a quando i due non hanno scelto di separarsi. Subito dopo è rimasto da solo nella città di Lincoln, nel Massachussetts: la sua paranoia è tale da averlo spinto a disseminare di trappole l'intero luogo, con Joel che ne approfitterà per insegnare ad Ellie come evitarle e disinnescarle.