The Last of Us Parte 1 colpito dai leak: trapelano immagini, video e indiscrezioni

Con l'ingresso di The Last of Us: Parte 1 in fase Gold, sembra che il titolo sia stato colpito da una serie di leak, che includono immagini e dettagli sulle presunte caratteristiche del gioco.

Dopo lo sfortunato caso di The Last of Us: Parte II, colpito da numerosi leak prima del lancio, non sembra esserci pace in casa Naughty Dog. In rete stanno infatti trovando diffusione immagini legate a The Last of Us: Parte I, remake della prima avventura di Ellie e Joel. Nello specifico, sui lidi dei forum di Reddit e Resetera, hanno trovato spazio screenshot del gioco PlayStation 5 e PC. Contraddistinti da un watermark, questi ultimi sono stati rimossi in tempi piuttosto brevi dalle piattaforme sulle quali avevano trovato spazio. Il medesimo destino ha colpito anche un video dedicato alla sezione introduttiva di The Last of Us, che racconta il rapporto tra Joel e la figlia.



Ma non solo: il misterioso leaker ha infatti condiviso anche diversi dettagli - non confermati - su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di The Last of Us: Parte I. Nello specifico, si riferisce dell'assenza di significativi cambiamenti sul fronte del gameplay, con gli aggiornamenti all'opera che si concentrerebbero sul rifacimento delle animazioni di The Last of Us e sul comparto audio del titolo. Naughty Dog si sarebbe inoltre concentrata sull'implementazione di numerose funzioni di accessibilità, esattamente come visto in The Last of Us: Parte II. Infine, il leaker afferma che The Last of Us: Parte I supporterà VRR e due modalità di fruizione: una Gameplay Mode, con risoluzione a 4K e frame rate a 40 fps, e una Dynamic Mode, con frame rate a 60 fps e risoluzione in 4K dinamici.



Come sempre quando si parla di leak, ricordiamo che non parliamo di informazioni ufficiali: per saperne di più sarà necessario attendere comunicazioni da parte di Naughty Dog.