The Last of Us Parte 1: come aumentare gli fps e risolvere alcuni problemi su PC

Come avrete sicuramente letto anche sulle nostre pagine, la versione PC di The Last of Us Parte 1 presenta alcune problematiche che impediscono di giocare senza fastidi anche su macchine di fascia alta. In attesa che gli sviluppatori sistemino tutto con una patch, ecco alcuni trucchi che permettono di risolvere errori e cali di prestazioni.

Errore D3D_FEATURE_LEVEL_12_0

Se state riscontrando il fastidioso errore 'D3D_FEATURE_LEVEL_12_0', sappiate che l'unico modo per aggirarlo è quello di procedere con l'installazione degli ultimi driver Nvidia, ovvero la versione 522.25. Eseguite un'installazione pulita dopo aver scaricato il pacchetto di file dal sito ufficiale o tramite Nvidia GeForce Experience ed avviate The Last of Us Parte 1: ora dovrebbe partire senza alcun errore. Tale procedimento potrebbe contribuire a risolvere anche altri problemi quali i crash improvvisi, quindi è consigliabile aggiornare la GPU a prescindere dall'errore iniziale.

Framerate ballerino

Se invece il vostro problema è il framerate instabile della versione PC di The Lasto of Us Parte 1, allora dovreste provare ad installare una versione aggiornata di uno dei programmi essenziali per l'avvio del gioco. Stiamo parlando di Oodle Decompression Library, la cui ultima versione (quella inclusa nel gioco Naughty Dog) presenta alcuni problemi. L'applicazione, che serve a migliorare le performance e contribuisce alla compilazione degli shader, funziona meglio nella sua versione precedente. Un rimedio ai problemi del gioco è quindi quello di rimuovere la versione 2.9.6 e rimpiazzarla con la 2.9.5. Il file 'oo2core_9_win64.dll' può essere scaricato direttamente da NexusMods e va sostituito a quello già presente nella cartella in cui avete installato il gioco. Se non sapete come raggiungerla, sappiate che è sufficiente visitare la Libreria di Steam, cliccare col tasto destro del mouse sul gioco e selezionare 'Sfoglia i file locali' sotto la voce Gestisci.

Impostazioni Nvidia

Alcuni giocatori segnalano che una serie di modifiche alla schermata delle impostazioni del Pannello di controllo Nvidia potrebbero influire sulle prestazioni di The last of Us Parte 1. Recatevi quindi nel menu della scheda video, selezionate la voce 'Gestisci le impostazioni 3D' e, nella tabella Impostazioni programma, selezionate l'eseguibile del gioco.

Procedete quindi con la modifica delle seguenti impostazioni:

Antialias - Correzione gamma: Disattivato

Antialias - Modalità: Controllato dall'applicazione

Antialiasing - Trasparenza: Disattivato

CUDA GPU_ Tutte

Mod. bassa latenza: Ultra

Modalità di gestione dell'alimentazione: Preferisci le prestazioni massime

Shader Cache: Da attivare solo su PC che non montano un SSD

Texture filtering: Qualità - Prestazioni elevate

Ottimizzazione con thread: Disattivato

Buffering triplo: Disattivato

Memoria virtuale

Se continuate ad avere problemi con la compilazione degli shader, potrebbe essere una buona idea quella di procedere con una modifica della memoria virtuale dalle impostazioni di Windows. Eseguite l'accesso al pannello delle impostazioni, selezionate Sistema e poi Informazioni. Sul lato destro della schermata, cliccate su Impostazioni di sistema avanzate per far apparire una nuova finestra: sotto la voce Prestazioni, in alto, selezionate Preferenze e poi spostatevi sulla tabella Avanzate. A questo punto, cliccate su cambia e rimuovete la spunta dalla gestione automatica della memoria per poter apportare cambiamenti al resto delle opzioni, quindi impostate ‘16.384’ come Dimensioni iniziali (MB) e ‘32.768' come Dimensioni massime (MB). Ora confermate le modifiche ed eseguite un riavvio del sistema per far sì che si attivino, quindi provate a verificare se il gioco continua a presentare gli stessi problemi.

Aggiornamenti di Windows

Un'altra possibile causa di problemi con la versione PC di The Last of Us Parte 1 potrebbe essere l'assenza degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo. Se volete ovviare a questo problema, vi basterà raggiungere la sezione relativa agli aggiornamenti di Windows e avviare manualmente il download dell'ultima versione (la 1909), così da ridurre le probabilità che il gioco presenti errori o prestazioni instabili.

