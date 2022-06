The Last of Us Parte 1: come si chiama la figlia di Joel?

Il primo The Last of Us è incentrato sulle avventure di Joel ed Ellie attraverso una versione post-apocalittica degli Stati Uniti, in viaggio alla ricerca delle Luci e di una possibile cura per l'infezione da Cordyceps che ha posto fine alla società umana.

Da questo momento in poi seguono spoiler sul prologo del primo The Last of Us, i cui eventi verranno rivissuti all'interno del remake The Last of Us Parte 1 annunciato al Summer Game Fest. Prima che il mondo finisse e vent'anni prima dell'incontro con Ellie, Joel aveva una figlia adolescente e viveva con lei ad Austin, in Texas. Come si chiamava la figlia di Joel? Il suo nome era Sarah, ed aveva 12 anni al momento dello scoppio dell'epidemia.

Il prologo di The Last of Us ci permette di fare brevemente la conoscenza della giovane ragazza, che ha preparato un regalo di compleanno per il padre intanto che aspetta il suo rientro a casa dopo il lavoro. Sarah si distingue per un carattere molto estroverso e solare, sempre con la battuta pronta. Nei primissimi attimi di gioco, si prende tra l'altro il controllo della stessa Sarah, con la possibilità di girovagare per casa e scoprire i primi indizi sull'imminente apocalisse, tra esplosioni in lontananza e drammatici notiziari in TV.

Sfortunatamente, la vita di Sarah terminerà proprio durante la fuga da Austin assieme al padre Joel e suo zio Tommy, quando un militare incaricato di non far fuggire nessuno dalla zona di quarantena ed impedire il propagarsi dell'infezione. Il soldato sparerà a Joel e sua figlia, ferendo mortalmente quest'ultima prima che lo stesso Tommy lo elimini, salvando la vita al fratello. Sarah morirà tra le braccia del padre, devastato da una perdita che segnerà il resto della sua vita in un mondo ormai perduto.

