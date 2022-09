The Last of Us Parte 1: come creare e potenziare le Molotov

Come nella maggior parte dei titoli in cui si è chiamati ad affrontare orde di infetti, anche in The Last of Us Parte I il fuoco ha effetti devastanti e le Molotov risultano essere un’arma assai efficace. A tal proposito, come si creano e potenziano le bottiglie incendiarie nella riedizione del capolavoro targato Naughty Dog?

Prima di poter fabbricare uno di questi cocktail infernali, i giocatori devono necessariamente entrare in possesso di alcuni stracci e di un quantitativo sufficiente di alcool, ovvero le stesse risorse richieste anche per la creazione dei preziosi Kit Medici. Una volta lanciate, al contatto con una superficie, queste bombe rudimentali sprigionano una vampata incandescente capace di eliminare qualsiasi nemico in pochi secondi, fatta eccezione per i possenti Bloater.



Se usate con cognizione di causa, grazie alle urla dei nemici travolti e alla luce emessa dal fuoco, le Molotov possono inoltre attirare a sé le attenzioni e facilitare manovre stealth altrimenti impraticabili. Nel caso voleste poi massimizzare l’efficacia di queste armi esplosive, vi ricordiamo che nel gioco è possibile trovare dei manuali di addestramento utili per aumentarne il raggio d’azione.

Primo manuale : potete ottenerlo nel capitolo Pittsburgh , mentre fuggite dalla città. Prima di seguire Henry fuori dalla porta dell’edificio, entrate in cucina per farlo vostro.

: potete ottenerlo nel capitolo , mentre fuggite dalla città. Prima di seguire fuori dalla porta dell’edificio, entrate in cucina per farlo vostro. Secondo manuale: si trova all'interno dell'Edificio Scientifico durante il capitolo Università. Usate un coltello per forzare la porta chiusa a chiave situata alla fine del corridoio.

