The Last of Us Parte 1: come evitare ed eliminare i Clicker

Nel mondo dilaniato dall'epidemia fungina di The Last of Us Parte I, le persone infette si sono trasformate in involucri letali per i pochi sopravvissuti ancora in vita. Più il tempi passa, più l'infezione trasforma il proprio ospite, che diventa così un Clicker: ecco come affrontare queste creature nei panni di Joel.

Il remake dell'avventura originariamente uscita nel 2013 (ecco la recensione di The Last of Us Parte I) non riporta nel gioco il dinamismo del sequel; questo significa che Joel non può schivare efficacemente come Ellie gli attacchi dei suoi avversarsi, ripiegando invece su strategie più aggressive e letali, come ad esempio i coltelli.

Craftare questi preziosi strumenti consumabili è infatti indispensabile per avere sempre una via d'uscita nel caso un Clicker raggiungesse il protagonista, uccidendolo all'istante. Nel caso si abbia con sé una lama, invece, con la semplice pressione di un tasto è possibile evitare il game over e, allo stesso tempo, eliminare un importante minaccia. Anche le molotov risultano molto efficaci, e se ne avete alcune di riserva fareste bene a sfruttarle, altrimenti un paio di colpi ben assetati alla testa dovrebbero buttarli giù in pochi secondi.

Tuttavia, la cosa migliore da fare rimane evitare queste creature: ai livelli più facili, e con gli adeguati potenziamenti, Joel potrà 'sentire' i propri nemici, permettendo così al giocatore di valutare quando e come muoversi. Non entrare in conflitto con i Clicker significa anche risparmiare risorse da utilizzare successivamente, soprattutto in alcune sezioni particolarmente ostiche dell'avventura.

