The Last of Us Parte 1 come gira su PC con la Patch 1.05? Buone e cattive notizie da DF

Nonostante gli sforzi profusi da Naughty Dog per risolvere i problemi di The Last of Us Parte 1 su PC, il lavoro portato avanti dalla sussidiaria dei PlayStation Studios non è affatto concluso. Digital Foundry ha così deciso di condurre ulteriori test per sul porting PC di TLOU dopo il lancio della Patch 1.05.

Il celebre collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' di Eurogamer.net prende ovviamente spunto dalle analisi sulla Patch 1.04 di The Last of Us Parte 1 su PC per evidenziare i tanti interventi svolti dai programmatori di Naughty Dog.

Il nuovo aggiornamento di TLOU su PC porta in dote numerose migliorie e ottimizzazioni che contribuiscono a mitigare i problemi di performance che si trascinano dalla versione day one. Uno degli interventi più importanti della software house californiana è legato al consumo di VRAM nella gestione delle texture e all'impatto del gioco sulle risorse della CPU, due fattori che rendono decisamente più fruibile il titolo a prescindere dal preset grafico scelto. Da segnalare c'è anche la riduzione del tempo richiesto nella compilazione degli shader, ancora piuttosto elevato (20 minuti circa) ma certamente meglio rispetto alla situazione sperimentata dagli acquirenti day one.

Alla maggiore stabilità generale fa però da triste contraltare la comparsa, ebbene sì, di errori, bug e problemi del tutto assenti dalla versione 1.0: il team di DF segnala ad esempio la presenza di fenomeni di stuttering (sia ingame che nelle scene in cinematica) e una generale difficoltà del titolo nel garantire un framerate superiore ai 45fps (con risoluzioni Full-HD o 1440p) anche su configurazioni hardware equipaggiate con una GPU della famiglia GeForce RTX Serie 20.