The Last of Us Parte 1: come gira su PS5? Tutte le modalità grafiche

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PlayStation 5 a partire dal 2 settembre 2022. I fan della serie Naughty Dog si preparano a rivivere (o vivere per la prima volta) la prima avventura di Joel ed Ellie ulteriormente valorizzata da un comparto tecnico aggiornato e tutte le feature della console next-gen Sony.

Parlando a proposito di novità tecniche, come gira il remake di The Last of Us su PS5? Dalla nostra recensione di The Last of Us Parte 1 arriva la conferma che sono tre le modalità di renderizzazione presenti. Ecco di seguito le loro caratteristiche:

Fedeltà - Offre una risoluzione in 4K e frame rate a 30fps sempre stabili

- Offre una risoluzione in 4K e frame rate a 30fps sempre stabili Prestazioni - Offre una risoluzione in 4K dinamici e frame rate a 60fps

- Offre una risoluzione in 4K dinamici e frame rate a 60fps Frequenza fotogrammi non limitata - Permette di spingere il frame rate oltre la soglia massima della modalità Prestazioni sui televisori che la supportano

Dalla prova sul campo, come segnalato nella recensione, è emerso che le varie modalità hanno dimostrato un'ottima tenuta, senza particolari intoppi e garantendo così "uno spettacolo visivo ammaliante e privo di tentennamenti". Il ritorno del primo The Last of Us si rivela dunque un successo sul fronte tecnico, sfruttando al meglio le capacità di PS5.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra intervista esclusiva a Naughty Dog su The Last of Us Parte 1, con gli sviluppatori che ci hanno rivelato molti dettagli ed approfondimenti sul gioco e sul suo sviluppo.