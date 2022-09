The Last of Us Parte 1 come Shining in questa divertente clip di Naughty Dog

Si è appena concluso il TLOU Day, giorno nel quale è stata celebrata la serie Naughty Dog ed è stato mostrato il primo trailer della serie TV. Tra le varie iniziative del team di sviluppo troviamo anche la realizzazione di divertentissimi filmati con il motore grafico e i modelli di The Last of Us Parte 1.

Dando un'occhiata alla pagina ufficiale di Naughty Dog su Giphy è possibile trovare tutte le clip realizzate dagli sviluppatori per l'evento celebrativo, alcune delle quali non possono che strapparvi una risata. Uno dei più divertenti in assoluto è quello che si prende gioco della celebre scena di Shining, nella quale Jack Torrance, ormai fuori di senno, impugna un'ascia e prova a fare irruzione nel bagno in cui sua moglie Wendy si sta nascondendo. La parte in cui la testa del personaggio interpretato da Jack Nicholson spunta fuori dalla breccia creata nella porta è stata riprodotta in maniera molto fedele nel gioco, con Joel che sbuca fuori dalla porta mentre un medico (di cui non sveliamo l'identità per evidenti motivi) è in preda al panico.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un video confronto tra la Serie TV e il Videogioco di The Last of Us.