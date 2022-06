The Last of Us Parte 1, altro confronto tra originale e remake: PS5 vs PS4 Pro

Nonostante il grosso leak di alcune ore prima, The Last of Us Parte I è stato annunciato al Summer Game Fest: il remake dell'acclamato titolo Naughty Dog arriverà su PlayStation 5 il 2 settembre 2022 ed è in sviluppo anche per PC, dove sbarcherà in un secondo momento.

Abbiamo già visto cosa cambia tra The Last of Us originale e remake tramite immagini comparative ed un'analisi tecnica effettuata da ElAnalistaDeBits, adesso anche il portale GameXplain svolge un proprio confronto, mettendo a paragone l'edizione in arrivo su PS5 con The Last of Us Remastered in azione su una PS4 Pro.

Il filmato, della durata di circa 3 minuti, mette le cutscene di Part I mostrate durante il Summer Game Fest a fianco delle medesime sequenze viste nella remastered del 2014, attraverso inquadrature full scale e full screen e modificandone anche la velocità per paragoni più precisi che mettono in risalto i dettagli delle due versioni. Nonostante il gioco originale fosse già notevole di suo sul fronte tecnico, tra gli aspetti che subito saltano all'occhio si notano effetti d'illuminazione più realistici su PS5 e modelli poligonali di Joel ed Ellie più vicini alle loro controparti viste in The Last of Us Parte II.

Sarà curioso vedere ulteriori confronti nei mesi precedenti l'uscita sulla console next-gen di Sony, quando Naughty Dog verosimilmente mostrerà ulteriori sequenze del remake in cantiere. Cosa ne pensate finora?