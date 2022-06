The Last of Us Parte 1, nuovo confronto tra remake ed originale: tocca a Joel

The Last of Us Parte 1 è stato annunciato soltanto da poche settimane ma è già vicino alla sua uscita, fissata per il 2 settembre 2022 su PlayStation 5 e per poi sbarcare in un secondo momento su PC. Per ingannare l'attesa un poco alla volta Naughty Dog pubblica nuove clip del gioco, così da illustrarci le migliorie tecniche del remake.

Dopo aver visto il confronto tra The Last of Us Parte 1 ed originale su Tess, ora tocca a Joel essere al centro di un nuovo paragone tecnico tra PS3 e PS5. In occasione della Festa del Papà, che negli Stati Uniti si è celebrata il 19 giugno 2022, lo studio californiano ha offerto ai fan una nuova, breve clip che mostra quanto il modello poligonale del protagonista sia migliorato nel passaggio alla next-gen, apparendo molto più realistico e credibile rispetto alla controparte originale.

Con molta probabilità Naughty Dog mostrerà ulteriori mini-clip con questo tipo di confronti attraverso i suoi canali social nelle prossime settimane, mettendo in risalto tutte le migliore apportate ai vari personaggi del gioco ed alle ambientazioni visitate da Joel ed Ellie nel loro viaggio attraverso gli USA.

Aspettando ulteriori novità, potete intanto leggere la nostra anteprima di The Last of Us Parte 1, dove esprimiamo le nostre prime sensazioni su questo ritorno.