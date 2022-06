The Last of Us Parte 1: cosa cambia tra originale e remake? Le differenze

L’appuntamento inaugurale del Summer Game Fest ha visto Neil Druckmann scendere in campo per annunciare il remake del primo The Last of Us, una riedizione pensata per PS5 che in seguito approderà anche su PC. Nel caso ve lo steste chiedendo, ecco quali saranno le differenze tra questo rifacimento e il gioco originale uscito nel 2013.

Come sottolineato nella nostra anteprima di The Last of Us Parte I, oltre a sfruttare le solide basi gettate in occasione della remaster, questo remake del primo capitolo trarrà pieno vantaggio dai passi in avanti fatti durante lo sviluppo del sequel. Partendo dallo scontato utilizzo dello stesso motore grafico di The Last of Us Parte II (predisposto per sfruttare al meglio l’hardware di PlayStation 5), infatti, l’ambizione dietro al progetto è quella di effettuare una totale revisione dell’esperienza, che stando alle informazioni condivise da Naughty Dog passerà attraverso vari ed evidenti miglioramenti: dal gameplay più moderno al sistema di comandi migliorato, dall’IA rivisitata alle attenzioni rivolte all’accessibilità, fino all’immancabile colpo d’occhio dovuto al balzo tecnologico.

vi ricordiamo sulle pagine di Everyeye.it potete trovare le informazioni sui bonus preordine di The Last of Us Parte I, così come i prezzi delle varie edizioni in vendita e già annunciate di questo remake in uscita il 2 settembre 2022 su PS5 e PC, ma non su PS4.