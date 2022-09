The Last of Us Parte 1 e la cura nei dettagli: confronto tra PS5 e mondo reale

The Last of Us Parte 1 è disponibile su PS5 dallo scorso 2 settembre, con futuro arrivo anche su PC. Il remake del celebre classico per PS3 si è presentato con una nuova veste grafica in grado di mettere ulteriormente in risalto il mondo di gioco ideato da Naughty Dog, adesso ancora più credibile e realistico rispetto al passato.

Per evidenziare ancora di più i grossi avanti avanti tecnici della nuova versione di The Last of Us, il noto canale Youtube ElAnalistaDeBits ha messo a confronto il gioco con il mondo reale: nello specifico sono state paragonate le città vere e proprie (e relativi edifici e monumenti) con la loro rappresentazione videoludica in chiave post-apocalittica fatta da Naughty Dog, dimostrando come sin dai tempi di PS3 lo studio californiano ha sempre prestato massima attenzione ad ogni dettaglio, valorizzandoli al massimo grazie al passaggio sulla console next-gen di Sony.

Città come Boston, Pittsburgh e Salt Lake City appaiono molto credibili nella loro rappresentazione in stile "fine del mondo", con gli autori che hanno fatto attenzione a collocare in maniera corretta sulla mappa videoludica le posizioni di palazzi, grattacieli e punti d'interesse in modo che combaciassero alla perfezione con le loro controparti realmente esistenti. Il risultato è indubbiamente notevole anche su PS5, grazie alla maggior attenzione riposta nella cura per i dettagli.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di The Last of Us Parte 1. Per il momento, comunque, le vendite non sembrano essere particolarmente stellari, almeno in Regno Unito: The Last of Us Parte 1 ha venduto la metà di Saints Row, pur essendosi comunque piazzato al primo posto della classifica UK.