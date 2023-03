The Last of Us Parte 1 è davvero così disastroso su PC? La prima ora di gioco in video

Chi ci segue saprà già che il lancio di The Last of Us Parte 1 su PC è stato funestato da numerosi problemi, sia di carattere grafico che prestazionale. Insieme al buon Riccardo abbiamo così 'testato sul campo' il chiacchierato porting PC di TLOU per evidenziarne i punti di forza e di debolezza.

Come si evince nella nostra prova con la prima ora della campagna principale di The Last of Us Parte 1, la trasposizione PC dell'odissea post-apocalittica vissuta da Joel ed Ellie è vessata da diverse problematiche che spaziano dalla stabilità all'ottimizzazione.

A dispetto degli sforzi compiuti dal team PlayStation per risolvere alcuni di questi problemi con la prima patch di The Last of Us su PC, la strada che attende Sony per 'aggiustare' questo porting è ancora lunga, prova ne siano i tanti compromessi a cui devono sottostare attualmente i giocatori per avere un'esperienza relativamente soddisfacente su PC, come nella riduzione degli effetti volumetrici e della qualità delle texture.

Le evidenti 'sbavature' riscontrate nell'ottimizzazione e nella gestione delle risorse hardware di questo porting si riflettono così in un impatto visivo fortemente condizionato, con performance lontane da quelle offerte dalla versione PlayStation 5 a prescindere dalla superiore potenza computazionale del proprio PC gaming.

Per un ulteriore approfondimento vi consigliamo di leggere l'ultimo speciale a firma di Alberto Lala sui problemi di lancio di The Last of Us Parte 1 su PC, con un'analisi esaustiva dei tanti problemi che affliggono la versione day one del porting PC dell'avventura post-apocalittica di Naughty Dog.