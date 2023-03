The Last of Us Parte 1: disastro su PC a settaggi bassi, a Ultra migliora o no?

Il lancio di The Last of Us Parte I in versione PC non è andato per il verso giusto. Sono sempre più numerose le lamentele per i diversi problemi tecnici emersi nel porting realizzato da Iron Galaxy Studios, che non permettono ai giocatori di godersi al meglio l'opera targata Naughty Dog.

In particolare The Last of Us Parte 1 su PC ha una grafica shock a settaggi bassi, piena di bug e glitch che rischiano di compromettere irrimediabilmente l'atmosfera dell'opera. A mettere ancora più in risalto i grossi inconvenienti emersi ci pensa il canale Youtube ElAnalistaDeBits, che mette a confronto i settaggi bassi al centro delle lamentele con le impostazioni Ultra. Il confronto appare piuttosto impietoso: tra le due impostazioni c'è un abisso nella cura dei dettagli, delle textures e degli effetti di illuminazione, ed anche i modelli poligonali dei personaggi appaiono molto più sbiaditi e privi di cura.

Quantomeno con settaggi Ultra la situazione è ben più lusinghiera, sebbene si tratti di impostazioni non alla portata di ogni utente. Anche un altro canale Youtube, Bang4BuckPC Gamer, lo evidenzia facendo un contro tra The Last of Us Parte I e la versione originale PS3 emulata su PC. Con una scheda RTX 4090 il porting raggiunge maggior dignità, ma in ogni caso non è sufficiente per cancellare il malcontento che si è generato tra gli utenti nelle ore successive al lancio della nuova edizione.

Non sorprende dunque che The Last of Us Parte 1 è già fuori dalla Top 20 di Steam, nonostante sia disponibile soltanto dallo scorso 28 marzo.