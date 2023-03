The Last of Us Parte 1 è ora disponibile su PC: Naughty Dog festeggia il lancio

Si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata: la versione PC di The Last of Us Parte I è ufficialmente disponibile, pronta a far scoprire ad un nuovo pubblico la prima avventura di Joel ed Ellie attraverso un mondo post-apocalittico devastato dall'infezione di Cordyceps.

Uno dei franchise più popolari ed amati di PlayStation varca dunque per la prima volta i confini Sony per approdare su nuovi lidi come Steam ed Epic Games Store e, oltre al trailer di lancio, per l'occasione Naughty Dog festeggia il debutto dell'edizione PC attraverso un messaggio di Christian Gyrling, vicepresidente della compagnia californiana, che riflette sull'importanza di questo porting e la sua genesi, celebrando così la storia di un brand che va avanti ormai da 10 anni.

Se dunque siete tra coloro che non vedono l'ora di scoprire (o riscoprire) il grande classico Naughty Dog attraverso il suo remake, i requisiti minimi e consigliati di The Last of Us Parte 1 su PC vi illustrano tutto ciò che serve per potersi godere al meglio il porting e vivere così al massimo della forma un Action/Adventure di stampo horror tra i più coinvolgenti ed intriganti sul mercato.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi infine il nostro speciale sulla nuova vita di The Last of Us, che sta godendo di un vero e proprio rilancio anche grazie all'omonima serie tv targata HBO.