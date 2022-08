The Last of Us Parte 1: Ellie e Joel si rifanno il guardaroba con il nuovo video

Dopo aver ricevuto i complimenti da Phil Spencer per l'accessibilità di TLOU Parte 1, i ragazzi di Naughty Dog riaprono una finestra sulla dimensione post-apocalittica di The Last of Us per mostrarci alcuni dei vestiti inediti da sbloccare ripercorrendo il viaggio di Joel ed Ellie su PlayStation 5.

La clip condivisa dai curatori dei profili social di PlayStation UK ci permette di sbirciare tra le pieghe del menù di The Last of Us Parte 1 dedicato, appunto, alla personalizzazione del guardaroba e degli equipaggiamenti dei personaggi.

Nel vasto assortimento di oggetti sbloccabili per Joel ed Ellie troveremo diverse camicie, delle t-shirt e delle magliette, alcune con l'immancabile logo dei "cagnacci" di Sony. Sfogliando la rosa di personalizzazioni notiamo anche delle skin per le armi. L'acquisizione di queste customizzazioni passerà per il raggiungimento di determinati obiettivi nella campagna principale e, supponiamo, per lo sblocco dei Trofei legati al completamento di attività o azioni secondarie.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 arriverà su PlayStation 5 il 2 settembre e successivamente su PC. In attesa della nostra recensione che troverete su queste pagine il 31 agosto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su gameplay grafica e IA di The Last of Us Parte 1.