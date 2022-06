The Last of Us Parte 1 esce solo su PS5 e PC o anche su PS4?

Al Summer Game Fest di Geoff Keighley ha trovato spazio anche l'annuncio del remake di The Last of Us, per l'occasione rinominato Parte 1. In uscita il 2 settembre 2022, il titolo proporrà nuovamente l'avventura con protagonisti Joel ed Ellie, ma dove potremo giocarlo? Uscirà anche su PS4?

The Last of Us Parte 1 uscirà solamente su PlayStation 5 e PC, con quest'ultima piattaforma che riceverà la pubblicazione qualche tempo dopo l'uscita fissata per settembre sull'ammiraglia Sony. Il remake targato Naughty Dog, dunque, non vedrà la luce su PlayStation 4, rappresentando in questo il primo gioco della serie a non uscire sulla console giapponese old gen.

Ovviamente le ragioni sono per lo più di tipo tecnico, con l'opera che promette di riportare il viaggio per l'America dei due protagonisti con un livello di dettaglio analogo o addirittura superiore a quello visto in The Last of Us Parte 2, a 60 frame per secondo e con il supporto alle specifiche del Dualsense. Un annuncio, quello del remake, che sembra aver già conquistato gli appassionati: la firefly edition di The Last of Us Parte 1 è infatti già esaurita.

In attesa di conoscere qualche dettaglio in più sulla produzione dello studio di Santa Monica, ecco cosa cambia tra l'originale e il remake di The Last of Us Parte I.