The Last of Us Parte 1 e la Firefly Edition a 500 euro: l'ultima follia degli scalper

Approfittando dell'avvenuto lancio di The Last of Us Parte 1 su PS5, diversi bagarini stanno cercando di rivendere a cifre folli la Firefly Edition per lucrare spudoratamente sulla passione dei fan di Joel ed Ellie.

Basta fare un giro nei mercatini di settore e aprire le bacheche digitali dei portali di aste più frequentati per imbattersi negli annunci di chi, appunto, sta provando a rivendere la Firefly Edition di TLOU Parte 1 con rincari sul prezzo di listino che definire mostruosi sarebbe un pallido eufemismo.

Oltre alle immancabili aste, sui portali di ecommerce specializzati nelle rivendite tra privati ospitano diversi annunci di bagarini che si spingono a chiedere fino a 500 euro per poter privarsi della loro richiestissima copia in edizione Firefly di The Last of Us Parte 1, un bundle che, lo ricordiamo, comprende tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition, una Steelbook esclusiva e i quattro numeri del fumetto The Last of Us American Dream con tanto di copertina inedita.

L'ennesima testimonianza dell'ingordigia degli scalper, come facilmente intuibile, ha provocato la reazione immediata di tanti appassionati, con messaggi a dir poco caustici sui social e sui forum videoludici più popolari. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 su PS5.