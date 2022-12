The Last of Us Parte 1 Firefly Edition in Europa senza disco, data di uscita e prezzo

Come noto, la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 non è mai uscita in Europa, questa edizione speciale del gioco è rimasta confinata ai soli Stati Uniti, almeno fino ad ora.

Come confermato da Naughty Dog, la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 arriva in Europa a gennaio 2023, al momento il preordine è attivo solamente su PlayStation Direct in Germania al prezzo di 109.99 euro (contro i 99.99 dollari negli USA), uscita prevista per il 26 gennaio. Ma cosa include questa edizione speciale? Tutti i contenuti elencati di seguito oltre al gioco in formato digitale, con un codice da riscattare su PlayStation Store, la custodia Steelbook non include infatti il Blu-Ray.

The Last of Us Parte 1 Firefly Edition

Velocità di Crafting aumentata

Velocità di Guarigione aumentata

Upgrade alla velocità di ricarica 9mm

Upgrade alla velocità di ricarica del fucile

Modificatore di gameplay per le frecce esplosive

Filtro Dither Punk

Modalità Speedrun

Skin per le armi: Pistola Black Gold 9mm, Pistola Silver Filigree 9mm, Rubber Tactical Shotgun, Sculpted Oak Shotgun, Arco Arctic White, Arco Carbon Black

The Last of Us Parte 1 (versione digitale) con custodia Steelbook in metallo

Fumetto The Last of Us American Dream con una nuova copertina

Al momento non è chiaro se la Firefly Edition verrà venduta in Europa anche al di fuori del circuito PlayStation Direct, lo store non è disponibile in Italia ma solamente in pochi paesi del nostro continente tra cui il Regno Unito e la Germania.