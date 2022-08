The Last of Us Parte 1: la Firefly Edition esce anche in Italia oppure no?

A giugno, Sony ha annunciato tutte le edizioni e i bonus preorder di The Last of Us Parte 1 per PS5, svelando anche la Firefly Edition, edizione speciale del gioco riservata però ai soli Stati Uniti. Ma davvero la Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 non uscirà in Europa oppure ci sono novità in tal senso?

La Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 è andata a ruba negli USA, ma cosa contiene questa edizione speciale venduta a 99.99 dollari? E' presto detto.

The Last of Us Parte 1 Firefly Edition

Velocità di Crafting aumentata

Velocità di Guarigione aumentata

Upgrade alla velocità di ricarica 9mm

Upgrade alla velocità di ricarica del fucile

Modificatore di gameplay per le frecce esplosive

Filtro Dither Punk

Modalità Speedrun

Gioco The Last of Us Parte 1

Skin per le armi: Pistola Black Gold 9mm, Pistola Silver Filigree 9mm, Rubber Tactical Shotgun, Sculpted Oak Shotgun, Arco Arctic White, Arco Carbon Black

Custodia Steelbook in metallo

Il fumetto The Last of Us American Dream con una nuova copertina

Purtroppo però questa edizione non arriverà in Europa e al momento è sold-out anche negli Stati Uniti, Neil Druckmann ha preso a cuore la questione ed ha chiesto a Sony di pubblicare The Last of Us Parte 1 Firefly Edition in Europa, oltre a chiedere un aumento della produzione, ad oggi però non sembra essersi smosso nulla di concreto in merito.

The Last of Us Parte 1 esce il 2 settembre su PlayStation 5 e arriverà in seguito anche su PC, The Last of US Parte 1 Remake non uscirà su PS4 e PS4 PRO.