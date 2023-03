The Last of Us Parte 1 diventa un FPS: con la Photo Mode tutto è possibile

Nonostante la delusione dei giocatori per il porting PC di The Last of Us Parte 1 afflitto da numerosi problemi tecnici, l'opera Naughty Dog resta comunque una delle più famose ed amate dai fan PlayStation. E qualcuno si è messo d'impegno per dare una particolare reinterpretazione all'avventura di Joel ed Ellie.

Facendo un sapiente utilizzo della Photo Mode inclusa nel gioco, l'utente Ceraphyte ha trasformato The Last of Us Parte I in un First-Person Shooter. Chiaramente è un cambio di prospettiva unicamente fotografico, non si tratta di una mod che rende giocabile la produzione Sony in stile sparatutto in soggettiva, ma in ogni caso si tratta di un lavoro piuttosto interessante che prova ad immaginare come sarebbe potuto essere il primo The Last of Us giocato in questa prospettiva.

L'autore in particolare si è soffermato su alcune delle sequenze più iconiche ed apprezzate dai fan, che in alcuni casi con questo tipo di inquadrature sembrano anche rivelarsi ancora più drammatiche di quanto già non sono nell'avventura vera e propria. Questo risultato è stato possibile grazie all'ottima implementazione della Photo Mode da parte di Naughty Dog, che consente di catturare scenari e momenti iconici letteralmente tramite ogni tipo di inquadratura e zoom.

Tornando invece alla nuova versione appena pubblicata, ecco come aumentare gli FPS di The Last of Us Parte 1 su PC, così da risolvere almeno in parte alcuni problemi del porting.