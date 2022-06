The Last of Us Parte 1 gratis su PlayStation Plus Premium? Forse solo la demo

Il nuovo PlayStation Plus è arrivato negli Stati Uniti da poche ore e per l'occasione Sony sta promuovendo gli abbonamenti Premium ed Extra su PlayStation Store e PlayStation App con una serie di grafiche e banner, uno dei quali ha subito attirato l'attenzione dei giocatori.

Una delle grafiche utilizzate da Sony è legata a PlayStation Plus Premium con il logo dl servizio in bella vista accompagnato dall'artwork di presentazione di The Last of Us Parte 1, remake della prima avventura di Joel ed Ellie annunciato durante l'evento Summer Game Fest del 9 giugno scorso.

Questo ha portato molti a pensare (sperare?) che The Last of Us Parte 1 possa essere incluso nella lineup PlayStation Plus Premium a settembre ma in realtà il riferimento sembra essere alla sola versione trial, ovvero alla prova gratuita esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus Premium.

Sono già molte le demo per gli iscritti Premium, tra cui Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte 1 potrebbe dunque aggiungersi ai titoli in versione trial per gli abbonati al tier più costoso di PlayStation Plus. The Last of Us Parte 1 esce il 2 settembre 2022 inizialmente solo su PlayStation 5 e in seguito su PC, non è previsto invece il debutto su PlayStation 4.