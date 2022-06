The Last of Us Parte 1 ancora più immersivo: rivelate tutte le funzioni del DualSense

Dalla pagina ufficiale di The Last of Us Parte 1, il remake del classico Naughty Dog atteso su PlayStation 5 per il 2 settembre 2022, arrivano diversi dettagli sulle funzionalità che verranno implementate sulla console next-gen di Sony, relative in particolare al DualSense.

Lo studio californiano intende sfruttare al meglio tutte le innovazioni tecnologiche introdotte con PS5 ed il suo controller, in modo da offrire un'esperienza di gioco quanto più possibile fresca ed originale anche per chi ha già vissuto l'opera originale su PS3 o la relativa Remastered pubblicata su PS4. Il feedback aptico, ad esempio, "caratterizza diversamente ogni singola arma. Persino gli scenari rinascono a nuova vita, trasmettendo le sensazioni della pioggia che cade, dei passi sulla neve e molto altro ancora".

Grazie ai grilletti adattivi, invece, "tutte le armi iconiche di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l'arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense, per immergerti ancora di più nel combattimento". Ufficiale anche il supporto all'Audio 3D, oltre a caricamenti quasi impercettibili sia nella fase iniziale che in-game.

Passando ad altri dettagli confermati, il peso di The Last of Us Parte 1 sarà doppio rispetto alla Remastered PS4 e si aggirerà attorno ai 79GB, patch escluse. Nella nostra anteprima di The Last of Us Parte 1 riportiamo i nostri pareri e sensazioni sul remake targato Naughty Dog, in attesa del suo debutto a settembre.