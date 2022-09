The Last of Us Parte 1, intervista esclusiva: il remake secondo Naughty Dog

The Last of Us Parte 1 è disponibile su PlayStation 5. Il remake della prima avventura di Joel ed Ellie permetterà ai fan di rivivere le atmosfere, i combattimenti e le emozioni del classico per PS3, completamente tirato a lucido grazie alle potenzialità della più recente piattaforma Sony.

Per l'occasione, in esclusiva italiana abbiamo realizzato un'intervista a Naughty Dog su The Last of Us Parte 1, nello specifico al Creative Director Shaun Escayg ed il Game Director Matthew Gallant di Naughty Dog, soffermandoci su tutti gli aspetti principali di questo chiacchierato progetto, ricevendo dagli autori un buon numero di informazioni interessanti. Anzitutto, lo studio californiano considera il remake di The Last of Us una lettera d'amore ai fan, che adesso potranno giocare Parte 1 e Parte 2 in continuità e senza troppi margini di differenza in termini di fedeltà visiva o di divario tecnologico. L'opera è stata sviluppata non solo da veterani del gioco originale, ma anche da chi è entrato in Naughty Dog solo in seguito, magari proprio dopo averlo giocato su PS3.

Tra i vari dettagli emersi nel corso dell'intervista, Gallant conferma che in materia di intelligenza artificiale è stato riutilizzato l'engine IA già visto in The Last Of Us Parte 2, mentre Escayg rivela che il team ha fatto di tutto per mantenere inalterato l'approccio di Joel ai combattimenti, senza adottare l'approccio usato da Ellie in Parte 2, così da restare fedeli all'opera originale.

A proposito di combattimento, la telecamera è stata avvicinata alla spalla del protagonista per immergere in maniera ancora più profonda i giocatori nell'azione, che in questo modo appare più intima ed aggressiva. Oltre al nuovo approccio adottato per le cinematiche, rese ancora più realistiche e credibili, gli autori si sono soffermati anche su Left Behind, confermando che all'inizio dello sviluppo si era pensato anche di implementare il DLC direttamente nel gioco principale, ipotesi poi scartata per non alterare il ritmo narrativo e di gameplay di quest'ultimo.

Questi e tanti altri dettagli ancora li potete trovare nella nostra intervista completa, disponibile sopra alla notizia e nel canale Youtube di Everyeye, che vi invitiamo a seguire per non perdere nessun aggiornamento. Nel frattempo Naughty Dog ha ringraziato i fan per il lancio di The Last of Us Parte 1, con parole anche da parte del co-presidente Neil Druckmann.