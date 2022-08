The Last of Us Parte 1 leak: conferme e sorprese dalla lista dei Trofei

Dopo i video leak di The Last of Us Parte 1, è trapelata online anche la lista dei Trofei della riedizione attualizzata del capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog ormai prossimo ad approdare su PlayStation 5.

Considerando l'argomento trattato, è impossibile scorrere l'elenco dei Trofei e non cadere in qualche anticipazione sull'avventura da (ri)vivere insieme a Joel ed Ellie, di conseguenza avvertiamo i lettori del pericolo spoiler.

Fatta questa dovuta precisazione, possiamo perciò sfogliare la lista dei Trofei e accorgerci, ad esempio, della conferma di molti degli obiettivi della versione originaria di The Last of Us, come le attività da svolgere per sbloccare tutte le porte blindate o partecipare a tutte le conversazioni opzionali con i PNG.

Tuttavia, nella lista dei Trofei ci sono anche diverse sorprese come quella rappresentata dall'assenza degli obiettivi ritenuti più "fastidiosi" dalla folta schiera dei cosiddetti "completisti", come quelli da sbloccare dopo aver completato il gioco a un determinato livello di difficoltà e la necessità di superare il titolo in New Game Plus: il compito che attende tutti coloro che desiderano sbloccare il Trofeo di Platino, quindi, dovrebbe essere decisamente più facile.

Tra le altre sorprese degne di nota troviamo anche l'addio al trofeo per l'assunzione degli "integratori" da parte di Joel e l'aggiunta di obiettivi per determinate azioni da compiere durante l'avventura.

Il lancio di The Last of Us Parte 1 è previsto per il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC. La nostra redazione ha già ricevuto da giorni una copia del gioco: ecco quando sarà online la recensione di The Last of Us Parte 1.