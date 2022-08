The Last of Us Parte 1: un leak svela il peso del remake su PS5

Ci avviciniamo sempre di più al debutto di The Last of Us Parte 1 e, per un motivo o per un altro, i dettagli sul gioco stanno lentamente arrivando sui social attraverso innumerevoli leak. L'ultimo di questi riguarda le dimensioni del titolo Naughty Dog su PlayStation 5.

L'account Twitter PlayStation Game Size ha infatti scoperto maggiori informazioni sul gioco grazie ad un recente aggiornamento del database del colosso dell'industria videoludica. Stando a quanto dichiarato dall'ormai celebre profilo social, The Last of Us Parte 1 occuperà ben 68,008 GB della memoria della console Sony, sebbene da qui all'uscita non si escludono ulteriori modifiche del peso. I dati forniti da PlayStation Game Size fanno riferimento alla versione 1.001.000 ed è probabile che nei prossimi giorni arrivi un'ulteriore patch in grado di aumentare o ridurre lo spazio occupato su SSD.

Per quello che riguarda invece il preload, il gioco non rispetterà la regola delle 48 ore e, come accade con i giochi PlayStation più importanti, potrà essere scaricato con qualche giorno d'anticipo. Sebbene l'uscita sia fissata al 2 settembre 2022, i giocatori potranno iniziare il download dal 26 agosto, ovvero tra poche ore.

Avete già visto il Campidoglio nel video confronto delle versioni PS4 e PS5 di The Last of Us Parte 1?