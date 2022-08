The Last of Us Parte 1: Left Behind non è integrato nella storia principale, ecco perché

Oltre ovviamente all'avventura originale del 2013, The Last of Us Parte 1 offre anche il remake di Left Behind, l'espansione interamente incentrata su Ellie e pubblicata per la prima volta nel febbraio del 2014.

L'esperienza del primo capitolo, quindi, è stata riproposta da Naughty Dog in forma integrale. Tuttavia, a differenza di quanto si poteva ipotizzare in un primo momento, come confermato anche nella nostra recensione di The Last of Us Parte 1 l'esperienza di Left Behind non è stata integrata nella storia principale: il DLC resta disponibile a parte, selezionabile attraverso il menù principale del gioco proprio come già accaduto in The Last of Us Remastered per PS4.

Nella nostra intervista esclusiva a Naughty Dog su The Last of Us Parte 1, gli sviluppatori spiegano le ragioni di tale mossa, affermando che non avevano alcuna intenzione di alterare il gioco originale ed il suo ritmo narrativo. Nonostante ciò, l'ipotesi non è stata esclusa a priori e, anzi, in un primo momento si è riflettuto su come muoversi in merito all'integrazione o meno della mini-avventura di Ellie.

"All'inizio tutto è stato sul tavolo delle discussioni. Ma alla fine abbiamo scelto un unico mantra da seguire: non cambiare l'esperienza originale. E quindi benché idee come questa ci siano balenate nella mente più e più volte, alla fine siamo tornati sempre alla linea guida che ci siamo posti all'inizio. Se qualche aggiunta cambia notevolmente l'esperienza originale, per noi è da scartare", ci ha spiegato il creative director Shaun Escayg, che sull'argomento ha chiuso dicendo che "The Last of Us è il nostro Sacro Graal, non volevamo fare nulla che potesse incasinarlo".

Siete d'accordo con questa scelta creativa di Naughty Dog?