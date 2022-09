The Last of Us Parte 1: le meraviglie della grafica negli scatti della modalità Foto

Tessute le lodi dell'Audio 3D e del DualSense in TLOU Parte 1, Naughty Dog ci reimmerge nelle atmosfere del kolossal post-apocalittico e ci offre delle dritte per sfruttare al meglio i poliedrici strumenti creativi integrati nella modalità Foto di The Last of Us Parte 1.

A farci da Cicerone in questo viaggio virtuale tra i segreti della Photo Mode di TLOU Parte 1 è Sid Shuman: il Senior Director della divisione Concent Communications di SIE si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog per offrirci tanti suggerimenti ed esempi pratici per trarre il massimo dalle foto scattate alle ambientazioni e ai personaggi della riedizione attualizzata di The Last of Us.

Servendosi di una serie di foto esplicative, Shuman ci spiega quanto possa essere utile servirsi della nuova funzione Fotogramma Avanti per far avanzare l'azione sullo schermo un fotogramma alla volta, decidendo così il momento più adatto per scattare la propria foto ideale.

Il ricco set di opzioni accessibili dalla Photo Mode comprende anche dei parametri per regolare liberamente l'illuminazione, riposizionare i modelli dei personaggi, tarare l'angolo e il focus dell'inquadratura o inserire ulteriori elementi grafici attraverso lo studio della composizione, con l'utilizzo di cornici, loghi ed elementi grafici.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di The Last of Us Parte 1 Remake su PS5.