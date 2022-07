The Last of Us Parte 1, Naughty Dog ferita dai leak: si lavora sodo sul nuovo multiplayer

Ancora una volta, le attività di Naughty Dog sono state colpite da grandi indiscrezioni, con molteplici leak relativi a The Last of Us: Parte I che hanno trovato diffusione in rete nel corso degli ultimi giorni.

Per cercare di contrastare il fenomeno e sedare le preoccupazioni del pubblico, la software house ha infine deciso di pubblicare un ricco video gameplay di The Last of Us: Parte I. Con il filmato, Naughty Dog ha chiarito la portata dei mutamenti che interesseranno il gioco, in arrivo il prossimo settembre su PlayStation 5 e, successivamente, anche su PC.

La necessità di dover fronteggiare - dopo i numerosi casi degli ultimi tempi - ulteriori massicce fughe di notizie rappresenta tuttavia una circostanza che ha molto ferito gli autori Sony. Lo ha chiarito Arne Meyer, Vice Presidente di Naughty Dog, tramite il Tweet che potete leggere in calce a questa news. "I leak fanno davvero schifo. - esordisce il dirigente - Soprattutto quando ti trovi alla vigilia della pubblicazione di nuovo materiale. È sconsolante e frustante per i team che che ci hanno messo l'anima con l'obiettivo di realizzare cose fantastiche per i propri fan".



Nel dialogare con i frequentatori di Twitter, Arne Meyer ha poi spiegato le motivazioni che hanno portato all'esclusione della modalità Fazioni dai contenuti di The Last of Us: Parte I. "Il nostro team multiplayer è concentrato sul suo progetto. - scrive il Vice Presidente di Naughty Dog - Più lo lasciamo lavorare su di esso senza distrazioni, prima sarà pubblicato".



In attesa di saperne di più, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare una ricca anteprima di The Last of Us: Parte I, firmata dal nostro Giuseppe Carrabba in seguito alle molte novità condivise quest'oggi dalla software house.