The Last of Us Parte 1: Naughty Dog pubblica un nuovo confronto tra PS5 e PS4

Si avvicina a grandi passi l'uscita di The Last of Us Parte I, fissata per il 2 settembre su PlayStation 5. Il remake del grande classico del 2013 è stato spesso al centro delle discussioni tra i giocatori, tra chi apprezza i miglioramenti grafici e chi invece non è molto convinto del lavoro svolto da Naughty Dog.

In molti infatti pensano che The Last of Us Parte 1 sia troppo simile all'originale e, di conseguenza, un certo malcontento si è manifestato attraverso i social in particolare per via del prezzo pieno a cui l'opera è venduta. Nel tentativo di fugare i dubbi, i ragazzi dello studio californiano continuano a pubblicare con cadenza regolare piccoli aggiornamenti sul remake tramite brevi video-confronti volti a sottolineare i progressi tecnici compiuti.

Stavolta Naughty Dog mette a paragone Parte I per PS5 con la Remastered uscita su PS4, prendendo nello specifico una sequenza a cavallo che vede Joel e suo fratello Tommy alla ricerca di Ellie lungo i boschi. Si tratta di una clip di pochi secondi che, tuttavia, ci permette di notare le nuove animazioni di Joel in sella all'animale, oltre alla maggior cura riposta nei dettagli degli scenari e sugli effetti d'illuminazione.

Con il debutto sul mercato distante un mese, è molto probabile che Naughty Dog e Sony mostrino sequenze più lunghe e dettagliate nelle prossime settimane, magari con un focus ancora più marcato sul gameplay. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di The Last of Us Parte 1, con un focus su grafica, gameplay e IA.