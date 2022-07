The Last of Us Parte 1: 'Non c'è paragone tra PS5 e PS3', per un autore di Naughty Dog

The Last of Us Parte I si prepara ad esordire su PlayStation 5 il prossimo 2 settembre, ma dopo i leak e l'ultimo trailer ufficiale diffuso da Naughty Dog diversi fan hanno manifestato le loro perplessità sul progetto, ritenendolo fin troppo simile al gioco originale per PS3 e relativa remastered uscita su PS4.

Negli ultimi giorni sulla questione è intervenuto Jonathan Benainous, Senior Enviroment Texture Artist di Naughty Dog, che tra l'altro ha anche fornito alcuni dettagli su quando esce The Last of Us Parte 1 su PC. Rispondendo ad un follower che faceva notare come il prezzo di vendita fosse troppo alto e che necessitasse di essere ridimensionato, Benainous ha colto la palla al balzo per difendere il remake del primo The Last of Us sottolineando che il confronto tra la prima versione e Parte I non ha ragione d'esistere.

"La gente si lamenta del gameplay guardando un video, ma nessuno ha effettivamente messo le mani sopra il controller. Avendoli giocati entrambi, posso assicurare che non c'è paragone tra PS3 e PS5", afferma l'autore. In merito alla mancata implementazione nel remake di alcune meccaniche viste in The Last of Us Parte II, come la possibilità di sdraiarsi a terra per muoversi e combattere anche da questa posizione, Benainous spiega che la loro aggiunta "avrebbe rovinato il gameplay e gli spazi di combattimento in quanto non erano stati originariamente concepiti per supportare quelle meccaniche".

Per i giocatori non resta dunque che attendere la prova sul campo non appena il gioco sarà disponibile per avere definitivamente chiare tutte le migliorie ed eventuali differenze con l'opera vista su PS3 e PS4. La nostra anteprima di The Last of Us Parte 1, intanto, approfondisce aspetti come grafica, IA e gameplay di questo atteso ritorno.