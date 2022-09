The Last of Us Parte 1: tutte le novità del remake del gioco Naughty Dog

Ci separano ormai solo poche ore dal debutto di The Last of Us Parte 1, la cui versione digitale potrà essere avviata già a partire dalla mezzanotte. In attesa di mettere le mani sull'attesissimo remake ad opera di Naughty Dog, scopriamo quali sono le principali differenze rispetto alle precedenti versioni del gioco.

Il nostro Giuseppe Arace, che si è occupato della recensione di The Last of Us Parte 1 sulle pagine di Everyeye, ha partecipato ad una delle dirette straming sul canale Twitch della redazione per parlare del gioco in compagnia di Alessandro Bruni, che nel frattempo ha mostrato agli spettatori alcune sequenze di gameplay giocate in live. Durante la chiacchierata, è stata commentata la lunga recensione e sono state sviscerate quelle che sono le novità dell'ultima fatica dei creatori di Uncharted, la quale propone un comparto grafico meraviglioso accompagnato da piccole modifiche all'interfaccia e nuove animazioni che permettono di avere un'azione più fluida a schermo.

Prima di lasciarvi al filmato con tutto quello che c'è da sapere sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un'intervista in esclusiva italiana agli sviluppatori di The Last of Us Parte 1, ricca di dettagli e retroscena sul titolo disponibile solo su PlayStation 5.