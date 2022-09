The Last of Us Parte 1: online la lista dei Trofei ufficiali, tra novità ed omissioni

Nelle settimane precedenti il debutto su PS5, fissato per il 2 settembre 2022, The Last of Us Parte 1 è stato al centro di numerosi leak che ne hanno anticipato numerosi contenuti tra filmati e gameplay con la nuova veste grafica next-gen adottata per il remake. Stessa sorte è toccata anche ai Trofei, che ora sono da considerarsi ufficiali.

Il leak dei trofei di The Last of Us Parte 1 aveva già anticipato alcuni cambiamenti di peso per la versione PS5 rispetto a quanto visto nella versione originale PS3 e nella Remastered PS4, ora che la lista definitiva è stata pubblicata sul portale Exophase possiamo scendere ancora più nei dettagli, che faranno gola ai cacciatori delle ambite coppe di Platino. La novità più importante, anzitutto, è che sbloccare tutto sarà molto più semplice, in quanto il remake presenta adesso 21 trofei in meno.

Non ci sarà più bisogno di preoccuparsi dei livelli di difficoltà o di finire il gioco in New Game Plus, ed ovviamente sono state rimosse tutte le ricompense relativa alla componente multiplayer del titolo originale, non riproposta su PS5. Inoltre, i trofei dell'espansione Left Behind sono stati invece integrati nel gioco principale. Rimane invece indispensabile ancora adesso trovare tutti i collezionabili, come i ciondoli delle Luci, i dialoghi bonus e tutti i documentarsi sparsi lungo gli scenari per arrivare al 100%.

Parte 1 offre pure qualche coppa inedita (se non volete anticipazioni fermatevi qui con la lettura), che richiederà ad esempio di accarezzare il cane Buckley, non dare il cinque ad Ellie e raccogliere la nota lasciata da Frank. Insomma, tra novità ed omissioni, il trofeo di Platino non sarà così complicato da raggiungere, soprattutto per chi già conosce bene il classico Naughty Dog.

Per maggiori dettagli la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 analizza a fondo tutto ciò che offre questo remake, in arrivo nel prossimo futuro anche su PC.