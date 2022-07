The Last of Us Parte 1, parla Naughty Dog: il nuovo trailer racconta il remake!

Dopo un lungo susseguirsi di leak di The Last of Us Parte 1 che hanno interessato le ultime giornate, arrivano finalmente dettagli ufficiali sulla produzione.

Il team di Naughty Dog ha infatti pubblicato un lungo gameplay trailer dedicato al rifacimento dell'avventura di Ellie e Joel. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato - che vanta una durata di oltre 10 minuti - alza il sipario sull'approccio adottato dalla software house per dare nuova vita all'originale The Last of Us. I dettagli che accompagnano il nuovo trailer raccontano le novità che caratterizzeranno il gioco, a partire da migliorie tecniche, ma non solo.



Apprendiamo così che The Last of Us: Parte I proporrà due modalità di fruizione, con 4K nativo e frame rate a 30 fps oppure 4K dinamici con frame rate a 60 fps. Il remake supporterà inoltre l'audio 3D, oltre a feedback aptico e grilletti adattivi di DualSense. Il gioco, prosegue Naughty Dog, "è stato ricostruito completamente da zero" per trarre il massimo dall'hardware di PlayStation 5. L'epopea di Ellie e Joel potrà ora contare su di una fisica più realistica e avanzata, ad esempio con una resa rinnovata degli impatti dei proiettili sui diversi materiali. Le sequenze cinematiche, prosegue il team, si inseriscono ora con continuità all'interno del gameplay. Il motion capture ha inoltre consentito di trasformare le animazioni dei personaggi di The Last of Us, rendendole più naturali. Cambiamenti anche per l'IA, con i nemici che ora popoleranno il mondo di gioco con strategie più elaborate.



I giocatori più esigenti potranno ora contare anche su di una modalità permadeath e su di una ulteriore modalità dedicata alle speedrun. Spazio anche a nuovi costumi sbloccabili sia per Ellie sia per Joel. Naughty Dog ha inoltre dedicato notevole attenzione all'accessibilità, con oltre 60 funzionalità inedite, tra le quali trova spazio anche una modalità Audio Description.



The Last of Us Parte I, lo ricordiamo, sarà disponibile su PS5 a partire dal prossimo 2 settembre 2022, mentre approderà su PC in un secondo momento.