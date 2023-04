The Last of Us Parte 1 : la nuova patch corregge telecamera e bug, nuove T-Shirt per Ellie

Naughty Dog e Iron Galaxy confermano la disponibilità di una nuova patch dedicata alla problematica versione PC di The Last of Us Parte I. L'aggiornamento in questione è ovviamente principalmente incentrato sugli errori tecnici, ma introduce anche una piccola aggiunta estetica per Ellie.

Il changelog dell'hotfix distribuito dagli sviluppatori è davvero ricco di fix legati ai bug riscontrati dai giocatori che serviranno a rendere generalmente più godibile l'esperienza, con inoltre diverse modifiche al bilanciamento del gameplay. Come evidenziato all'interno del cinguettio di Naughty Dog che potete consultare più in basso, il cambiamento principale riguarda però il miglioramento della telecamera, che sin dal lancio ha dato non pochi problemi agli utilizzatori di mouse e tastiera. Una volta scaricato ed installato l'hotfix, il "tremolio" della camera di gioco dovrebbe essere a questo punto sparito, o quantomeno attenuato.

A chiudere le patch notes troviamo anche l'aggiunta delle nuove t-shirt a tema HBO con cui potremo personalizzare l'estetica di Ellie. Le magliette sono incentrate su produzioni come Mortal Kombat 2, Game of Thrones, The Wire e altri show televisivi della nota emittente televisiva. Ad esclusione dei fix specifici su PC, le aggiunte e le modifiche sono disponibili anche su PlayStation 5 tramite l'update ora disponibile.

La speranza è che ovviamente l'hotfix sia più efficace della precedente patch, che si è rivelata inefficace una volta testata dai giocatori. C'è da dire che questo nuovo aggiornamento non sembra particolarmente incentrato su un più efficace utilizzo della CPU o su un miglioramento generale delle prestazioni, e quindi potrebbe esserci ancora da attendere da questo punto di vista.

Il lavoro degli sviluppatori non finisce certamente qui, con Naughty Dog e Iron Galaxy che hanno già programmato i prossimi update di The Last of Us Parte I per PC.