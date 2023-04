The Last of Us Parte 1, nuova patch su PC: corretti problemi grafici e audio

A pochi giorni dalla precedente patch per PC e PS5, Naughty Dog ha confermato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per The Last Parte 1 che i giocatori PC possono da ora mettere in download. La software house di Sony ha continuato a lavorare per correggere i numerosi problemi tecnici di questa edizione del titolo.

Con la patch 1.0.3.0, i giocatori possono ora selezionare impostazioni differenti in caso l'audio venga disattivato o abbassato in determinate sequenze del gioco. Per quanto riguarda invece il comparto grafico, è stato corretto l'errore per cui le texture venivano renderizzate ad una qualità inferiore rispetto a quella selezionata tramite le impostazioni di sistema. Sono inoltre stati risolti i bug segnalati dagli utenti NVIDIA, a causa dei quali potevano verificarsi crash improvvisi durante il caricamento di file di salvataggio o giocando ad impostazioni grafiche Ultra. Questi sono i cambiamenti principali dal punto di vista tecnico, ma sono molti altri i bug corretti relativi all'audio e alla grafica e sono consultabili scorrendo le patch notes ufficiali dell'aggiornamento.

A seguito del disastroso lancio, Naughty Dog prosegue insomma nel suo lavoro correttivo, ma sono ancora tanti gli utenti che lamentano le scarse performance di The Last of Us Parte I su PC. È probabile che lo studio lancerà una patch ancor più corposo nel corso delle prossime settimane per risolvere i problemi legati all'utilizzo della CPU e gli altri bug che ancora persistono.

Intanto, una mod "premium" consente di giocare The Last of Us Parte I su PC in prima persona.