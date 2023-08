The Last of Us Parte 1: la patch su Steam migliora ulteriormente la grafica

Dopo le correzioni della patch di luglio sulla versione PC di The Last of Us Parte 1, Naughty Dog ha ora rilasciato le note per la patch 1.1.2, che introduce ulteriori miglioramenti alla grafica e al gameplay.

Come di consueto, Steam scaricherà questo ultimo aggiornamento la prossima volta che avvierete il client. Vi ricordiamo, inoltre, che The Last of Us Parte 1 è verificato per Steam Deck.

Per cominciare, la patch attiverà una ricostruzione completa dello shader e risolverà un problema legato alla vibrazione della telecamera che si verificava quando si attraversava l'autobus.

Per migliorare l'esperienza di gioco, inoltre, la patch risolve il problema legato all'aumento della velocità del riflettore in una precisa sezione di gioco quando si giocava con frame rate elevati. Verranno corretti anche alcuni errori di traduzione nel gioco, nel menu e nella sintesi vocale.

C'è anche una soluzione per il problema riscontrato sul controller wireless DualSense: si verificava, in particolare, una certa resistenza del trigger quando si teneva premuto in contemporanea anche il pulsante triangolo con l'arma mirata verso il basso.

Infine, dato che l'occhio vuole la sua parte, è stato migliorato il blending del terreno con effetti ambientali quali fango, detriti e altro nel gioco. Quanto all'espansione "Left Behind", è stata sistemata la fisica relativa alla testa di un manichino che poteva bloccare la progressione del giocatore durante l'esecuzione del gioco a frame rate elevati.