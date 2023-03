The Last of Us Parte 1 PC: arrivano le prime migliorie con l'hotfix 1.06

Dopo le cattive notizie per il porting PC di The Last of Us Parte 1 circa la qualità tecnica tutt'altro che certosina della nuova versione dell'opera videoludica di Naughty Dog, il team di sviluppo ha comunicato in via ufficiale tramite un post su Twitter l'arrivo di un hotfix del gioco disponibile da oggi 30 marzo.

Il post sul sito della stessa Naughty Dog annuncia quanto segue: "Un nuovo hotfix per The Last of Us Parte 1 è ora disponibile. L'aggiornamento riguarda correzioni che migliorano la memoria, le performance e altro ancora". Nel dettaglio, la software house cita la diminuzione della dimensione della cache di PSO ma, più in generale, una variazione nella qualità del titolo nelle fasi di gioco e delle scene intermedie.

Qui di seguito vi riportiamo le patch notes del suddetto aggiornamento. Ricordiamo che la patch 1.06 (l'ultima scaricabile degli utenti) è disponibile sin da oggi, come affermato da Naughty Dog su Twitter e sulla sezione feedback del sito:

Diminuita la dimensione della cache di PSO per ridurre i requisiti di memoria e minimizzare gli arresti anomali della memoria;

Sono state aggiunte ulteriori diagnostiche per il monitoraggio degli sviluppatori;

Aumento della memoria per lo streaming delle animazioni, al fine di migliorare le prestazioni durante le fasi di gameplay e durante la riproduzione dei filmati;

Correzione del crash all'avvio relativo ai file di salvataggio del gioco.

Sono in arrivo le prime correzioni necessarie e doverose per la versione PC del Remake del primo grande capitolo della saga di The Last of Us. Purtroppo il titolo ha presentato gravi difetti tecnici sin dal day one sull'ecosistema PC, come segnalato in massa dai giocatori di tutto il mondo. Anche voi avete riscontrato problemi durante la vostra avventura? In tal caso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come aumentare gli FPS e risolvere alcuni problemi sulla versione PC di The Last of Us Parte 1.