The Last of Us Parte 1 su PC: un brutale gameplay per la mod in prima persona

I lavori sulla mod che trasforma The Last of Us in prima persona su PC proseguono spediti, spiega il creatore di contenuti Voyagers Revenge mostrando in video i progressi compiuti nello sviluppo di questa espansione fan made che promette di stravolgere l'esperienza di gioco da vivere nei panni di Joel ed Ellie.

Il pacchetto aggiuntivo amatoriale di Voyagers Revenge, scaricabile solo da coloro che partecipano alla sua campagna di raccolta fondi su Patreon, punta a trasformare il gameplay di The Last of Us Parte 1 su PC, facendolo aderire ai canoni delle avventure FPS singleplayer.

Come possiamo ammirare nel nuovo trailer confezionato dal modder e youtuber, la sua mod 'premium' di TLOU apporta tutta una serie modifiche e correttivi al gameplay e agli elementi survival del capolavoro targato Naughty Dog, il tutto per rendere ancora più immersiva e dare una nuova prospettiva all'odissea post-apocalittica di Joel ed Ellie.

Oltre alla completa riformulazione delle dinamiche sparatutto, l'espansione fan made introduce delle modifiche alle funzionalità delle armi potenziate, un maggior quantitativo di munizioni, dei materiali di fabbricazione aggiuntivi e degli indicatori supplementari a schermo per gli oggetti da raccogliere, in funzione dei problemi di accessibilità e 'leggibilità' determinati dal passaggio a una telecamera in soggettiva.