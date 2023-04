The Last of Us Parte 1 per PC, contrordine: patch in arrivo tra poche ore!

Soltanto poche ore fa Naughty Dog aveva confermato che due patch per The Last of Us Parte 1 su PC sono in arrivo rispettivamente il 5 aprile ed il 7 aprile. Ma la compagnia sembra aver anticipato i tempi, dato che il primo di questi update sta già per essere pubblicato.

Come rivelato da Naughty Dog Central su Twitter, il prossimo aggiornamento per la controversa edizione PC verrà pubblicata già oggi, 4 aprile 2023. "Una nuova patch verrà pubblicata oggi per gli utenti PC di The Last of Us Parte I, probabilmente già in queste ore", specifica la pagina Twitter aggiungendo che "questa patch mira a risolvere i problemi di performance ed altro ancora. Una seconda patch verrà pubblicata più avanti questa settimana per risolvere ulteriori problemi".

Insomma, il primo update dovrebbe essere pubblicato da un momento all'altro, in attesa poi del secondo volto a perfezionare ulteriormente la produzione attualmente afflitta da diverse problematiche. Solo pochi giorni fa Digital Foundry aveva suggerito di non giocare The Last of Us Parte 1 su PC almeno per il momento: chissà se le due patch in arrivo riusciranno a risollevare la situazione fino al punto da rendere giocabile in maniera dignitosa la prima, iconica avventura di Joel ed Ellie.