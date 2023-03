The Last of Us Parte 1 su PC: c'è un pizzico di Xbox nel video sull'accessibilità

È risaputo che videogiochi di The Last of Us sono capolavori di accessibilità. Il porting PC di TLOU Parte 1 non sarà da meno, promette Sony con il nuovo video che approfondisce, appunto, le numerose funzioni di accessibilità disponibili agli emuli di Joel ed Ellie su PC.

Partendo dall'encomiabile lavoro svolto da Naughty Dog con le versioni PlayStation di questa iconica serie, gli studi Iron Galaxy hanno implementato tutta una serie di opzioni da attivare all'occorrenza per garantire un'esperienza di gioco ottimale a tutti gli appassionati.

Tra le funzioni accessibili nella versione PC di The Last of Us Parte 1 troviamo ad esempio la descrizione audio per i filmati e la modalità a contrasto elevato, con numerosi parametri da impostare per rendere più 'leggibile' il gameplay e aumentare la visibilità di nemici, consumabili, oggetti dell'ambientazione con cui interagire ed elementi dello scenario che indicano la direzione da prendere per avanzare tra i livelli.

Nel nuovo filmato di Sony c'è anche un 'pizzico di Xbox': ci riferiamo ovviamente al passaggio in cui il team PlayStation cita indirettamente Microsoft mostrando l'Xbox Adaptive Controller nell'elenco delle periferiche e dei dispositivi utilizzabili dagli utenti per giocare a TLOU Parte 1 su PC a partire dal 28 marzo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento su specifiche e funzioni inedite di The Last of Us Parte 1 su PC.