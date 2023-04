The Last of Us Parte 1 PC, sono finiti i problemi? Naughty Dog rilascia la patch 1.0.2.0

A seguito dei recenti avvenimenti negativi che hanno accompagnato il lancio del primo capitolo dell'opera magna dedicata a Joel ed Ellie targata Naughty Dog, la compagnia ha annunciato l'arrivo di nuovi update con tante migliorie per The Last of Us Parte 1 su PC. La software house ha promesso tanti cambiamenti per l'esperienza dei giocatori PC.

La nuova ondata di migliorie per The Last of Us Parte 1 PC è arrivata da poco, nella giornata del 7 aprile 2023. Come comunicato in via ufficiale dal team di sviluppo, sappiamo che la patch correttiva 1.0.2.0 porta con sé cambiamenti di varia natura: si parla, nello specifico, di risoluzione di problemi prestazionali, grafici e di molto altro ancora.

Alla luce di quanto introdotto da poco, vi elenchiamo qui di seguito alcune delle modifiche apportate da Naughty Dog:

Il nuovo aggiornamento ha corretto un arresto anomalo che potrebbe verificarsi durante il passaggio rapido tra le miniature delle skin dei personaggi;

Corretto un arresto anomalo legato alla versione 1.0.1.6, che avveniva durante il caricamento degli shader al primo avvio del gioco;

Risoluzione di un problema correlato ad un arresto anomalo noto, che si verificava in modo casuale durante il gioco;

Aggiornato lo streaming delle texture per ridurre l'utilizzo della CPU;

Corretto un problema per cui gli stick analogici dei controller DualSense e Xbox One non rispondevano al comando impartito dagli utenti;

Corretto un problema che causava la riproduzione di SFX estranei nel menu principale e in quello delle "Opzioni" del titolo;

Risolto un errore che portava al cambiamento della nitidezza dell'impostazione Profondità di campo in base alle impostazioni della scala di rendering;

Aggiornata l'interfaccia utente delle impostazioni grafiche (Opzioni > Grafica) per visualizzare con precisione l'utilizzo della VRAM;

Corretto un problema per cui l'impostazione Qualità texture ambienti non visualizzava l'uso corretto della VRAM;

Corretto un problema per cui il pop-up per abilitare la diagnostica dopo un crash non appariva;

È stato risolto un problema per cui alcuni artefatti e le texture delle skin delle armi potevano non essere renderizzati correttamente.

Corretto un problema di mancata visualizzazione dell'interfaccia utente del tutorial

È stato risolto un problema per cui lo scorrimento della rotella del mouse nei menu con opzioni a discesa poteva accelerare più del previsto.

Aumentato il caricamento attivo per ridurre i tempi di caricamento durante la progressione del gioco;

Corretto un problema per cui l'orientamento della telecamera poteva deformarsi in base alla posizione del cursore dopo l'uscita dal menu Pausa.

La suddetta lista presenta un numero elevato di correzioni e risoluzioni dei problemi, con le quali il team spera di rendere l'esperienza di gioco il più accessibile a tutti in termini di prestazioni del titolo. Qualora foste interessati a conoscere tutti i cambiamenti nel dettaglio, in calce alla notizia trovate le patch notes complete riportate dalla stessa Naughty Dog. Prima di salutarci, però, vi rimandiamo ai tre momenti più toccanti di The Last of Us, tra lacrime ed emozioni indimenticabili.