The Last of Us Parte 1 su PC, il giudizio di DF è impietoso: 'Non giocatelo per ora'

Nell'immancabile video analisi di Digital Foundry sulla controversa versione PC di The Last of Us Parte 1, l'esperto collettivo di giornalisti fa emergere, semmai ve ne fosse ancora bisogno, tutti i problemi prestazionali e grafici segnalati dagli acquirenti della prima ora di questo atteso porting.

I test sul campo condotti da DF mostrano infatti le numerose problematiche affrontate da chi, in questi giorni, sta rivivendo l'odissea post-apocalittica di Joel ed Ellie su PC. Nonostante l'impegno profuso da Naughty Dog e dagli studi Iron Galaxy per risolvere questi problemi con le prime patch di TLOU Parte 1 su PC, per il team di DF è davvero impossibile soprassedere sulle criticità prestazionali e grafiche che piagano l'esperienza offerta ai fan vecchi e nuovi della serie.

I giornalisti di Digital Foundry concludono perciò che il porting PC di The Last of Us Parte 1 rappresenti una vera e propria delusione e non sia ancora 'degno' di essere giocato, a causa delle problematiche legate alla stabilità, ai requisiti di sistema giudicati come 'esageratamente elevati' e a una scarsa ottimizzazione che obbliga gli utenti a scendere a compromessi anche pesanti con le impostazioni grafiche.

