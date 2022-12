The Last of Us Parte 1 'risplenderà su Steam Deck', parola di Neil Druckmann

Nel corso dei The Game Awards 2022 Sony ha annunciato la data d'uscita di The Last of Us Parte 1 su PC. I fan della serie che possiedono Steam Deck si chiedono perciò se la console ibrida di Valve supporterà il kolossal action adventure di Naughty Dog: Neil Druckmann prova a fare chiarezza sui social.

Dalle pagine del suo profilo Twitter personale, il direttore creativo dell'odissea post-apocalittica con protagonisti Joel ed Ellie ha rassicurato tutti coloro che si chiedono se TLOU Parte 1 sarà o meno compatibile con Steam Deck.

L'alto esponente di Naughty Dog coglie così l'opportunità offertagli da un appassionato che attende l'ufficializzazione del supporto di The Last of Us Parte 1 su Steam Deck per effettuarne il preordine, spiegando che "Ellie e Joel risplenderanno su Steam Deck, non preoccuparti!".

Considerando l'incredibile impegno profuso dai 'cagnacci' di Santa Monica sull'accessibilità di The Last of Us Parte 1 su PS5, è lecito attendersi un porting PC altrettanto inclusivo, con funzionalità e opzioni specifiche per coloro che vorranno rivivere l'avventura di Joel ed Ellie su Steam Deck.

Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 3 marzo 2023 e assistere al lancio della versione PC (e Steam Deck) di The Last of Us Parte 1. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 1, il remake di un capolavoro.