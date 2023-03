The Last of Us Parte 1 su PC non ha più segreti: ecco le Specifiche e le funzioni inedite

Dalle colonne del PlayStation Blog, i ragazzi di Naughty Dog pubblicano i Requisiti di Sistema definitivi di The Last of Us Parte 1 su PC e forniscono tutti i dettagli sulle funzionalità inedite a cui accedere una volta reindossati i panni di Joel ed Ellie sul proprio PC gaming d'elezione.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si rivolge a tutti coloro che rivivranno le avventure di Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1 su PC per fornire ogni chiarimento sulle specifiche hardware da soddisfare per "giocare nel modo più fluido e piacevole".

All'infografica che elenca le componenti PC necessarie per 'rientrare' nelle Specifiche Minime (30fps / 720p), Raccomandate (60fps / 1080p), Performance (60fps / 1440p) e Ultra (60fps /4K), il team di Naughty Dog aggiunge anche la lista delle funzionalità inedite e delle migliorie apportate alla riedizione PC di TLOU Parte 1.

L'approfondimento appena pubblicato su PS Blog cita ad esempio il supporto agli upscaler 'intelligenti' di AMD (FSR 2.2) e NVIDIA (DLSS), come pure al VSync e a numerosi parametri da impostare: tra i setting aggiuntivi troveremo l'opzione per il blocco del framerate e gli slider per la qualità delle texture, delle ombre, dei riflessi e dell'occlusione ambientale. Non mancheranno poi il supporto ai controller DualSense di PlayStation 5 (tramite una connessione cablata), ai monitor con risoluzioni Ultrawide o Super Ultrawide (21:9 e 32:9) e parametri supplementari per la rimappatura dei tasti e l'utilizzo congiunto di mouse, tastiera e controller.

Il lancio della versione PC di The Last of Us Parte 1 è previsto per il 28 marzo. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 su PS5.