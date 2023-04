The Last of Us Parte 1 su PC: nuova patch imminente, ci sono già piani per altri update

Nonostante l'impegno di Naughty Dog, al momento le patch di The Last of Us Parte 1 per PC non hanno risolto i problemi che affliggono questa versione ed è dunque necessario ulteriore lavoro di perfezionamento. Ulteriori aggiornamenti sono dunque in arrivo, di cui uno già a brevissimo.

Naughty Dog conferma che, assieme ad Iron Galaxy Studio che si è occupato del porting, sta continuando a cercare soluzioni per i numerosi inconvenienti tecnici che affliggono l'opera, e la prossima patch è in arrivo già questa settimana: sebbene non sia stato rivelato con esattezza il giorno in cui l'update sarà effettivamente disponibile per il download, è comunque imminente e potrebbe arrivare da un momento all'altro in questi giorni.

Ma c'è di più: l'azienda rivela che le patch attuali sono il preludio a "futuri update con pubblicazione regolare" che arriveranno prossimamente. Se da un lato ciò significa che Naughty Dog vuole mettercela tutta per rendere The Last of Us Parte I su PC pienamente godibile, il rovescio della medaglia mette in evidenza che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la situazione diventi ottimale, e non è chiaro quanti altri aggiornamenti saranno necessari per risolvere tutti i problemi emersi.

In attesa dunque dei nuovi aggiornamenti, non perdetevi la mod che aggiunge Pedro Pascal in The Last of Us Parte 1 per PC, facendo così incontrare gioco e serie tv.