The Last of Us Parte 1 su PC in prima persona? Una mod 'premium' lo rende possibile

Mentre Naughty Dog pianifica altre patch per The Last of Us Parte 1 su PC, il creatore di contenuti Voyagers Revenge si è divertito a realizzare una mod 'premium' che lo trasforma in un gioco in prima persona.

La nuova espansione fan made, scaricabile solo da coloro che partecipano alla campagna di raccolta fondi avviata dal modder su Patreon, trasforma l'esperienza di gioco di TLOU per farla aderire ai canoni delle avventure FPS a vocazione narrativa. Ma non è tutto.

La mod in questione, infatti, non si limita a sganciare la telecamera originaria per riposizionarla dalla terza alla prima persona, ma va ad implementare tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e 'accorgimenti' per rendere più immersiva l'esperienza di gioco da vivere in soggettiva nei panni di Joel ed Ellie.

Una volta installata, l'espansione amatoriale introduce un livello di difficoltà personalizzato che modifica profondamente aspetti come l'abbondanza di munizioni e materiali di fabbricazione, le funzionalità delle armi potenziate e la 'leggibilità' dello scenario tramite appositi indicatori a schermo per gli oggetti da raccogliere.

Prima di lasciarvi al video della mod 'premium' di TLOU su PC in prima persona che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento sui problemi di lancio di The Last of Us Parte 1 su PC.