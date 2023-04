The Last of Us Parte 1 su PC: poteva mai mancare la mod con Pedro Pascal?

Nonostante i problemi di The Last of Us Parte 1 su PC, in tanti si stanno avventurando nell'universo post-apocalittico del kolossal Sony 'spinti' dall'entusiasmo per la serie TV. È proprio all'opera di HBO che Speclizer si rifà per realizzare una mod che sostituisce il volto di Joel con quello di Pedro Pascal.

Il noto creatore di contenuti ha preso spunto dal lavoro svolto dall'attore che ha interpretato Joel nell'appena conclusa Stagione 1 della serie TV di The Last of Us per ricostruirne le fattezze nel porting PC di TLOU Parte 1.

L'espansione amatoriale di Speclizer è già disponibile su PC, ma solo per coloro che partecipano alla campagna di raccolta fondi avviata dal modder su Patreon: qualora foste interessati, potete sempre ammirarne i risultati nella clip che il creatore di contenuti ha condiviso su Twitter, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa mod.

Approfittando dell'occasione, vi riproponiamo la clip di "The Last Pascal", il simpatico demake PS1 di The Last of Us che fa il verso alla serie TV. Il progetto è stato realizzato dal programmatore amatoriale PotBoiler e vede Pedro Pascal reindossare i panni di Joel per fronteggiare sciacalli e infetti cimentandosi in missioni e attività che riprendono le sequenze della serie HBO, seppure con una grafica da PlayStation 1 e un fittizio gameplay con rimandi continui a Metal Gear Solid e al primo capitolo di Grand Theft Auto.